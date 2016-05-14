Ebru Şallı: Kas yaparken ilaç kullanan erkekler çocuk sahibi olamıyor

Ebru Şallı, "Erkekler kas yaparken kendini kaybediyor...Vücut yapacağım hırsıyla çocuk sahibi olamıyor. Bu yüzden boşananlar biliyorum" dedi.

Ebru Şallı, 9'uncu DVD'si "Ebru Şallı ile 2 Haftada Süper Popo"nun tanıtımını önceki gün Lazzoni Otel'de yaptı. Basın toplantısında bu DVD'nin tamamen kadınlara hitap ettiğini söyleyen Şallı, şunları söyledi:

"Erkekler kas yaparken kendini kaybediyor, ilaca yöneliyor. O vücudu yapacağım hırsıyla hem çocuk sahibi olamıyor hem de agresifleşiyorlar. Bu yüzden boşananlar biliyorum. Bu kadar abartıya gerek yok."