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Ebru Şallı: Kas yaparken ilaç kullanan erkekler çocuk sahibi olamıyor

"Bu yüzden boşananlar biliyorum..."

14 Mayıs 2016 14:00

Ebru Şallı, "Erkekler kas yaparken kendini kaybediyor...Vücut yapacağım hırsıyla çocuk sahibi olamıyor. Bu yüzden boşananlar biliyorum" dedi.

Ebru Şallı, 9'uncu DVD'si "Ebru Şallı ile 2 Haftada Süper Popo"nun tanıtımını önceki gün Lazzoni Otel'de yaptı. Basın toplantısında bu DVD'nin tamamen kadınlara hitap ettiğini söyleyen Şallı, şunları söyledi:

"Erkekler kas yaparken kendini kaybediyor, ilaca yöneliyor. O vücudu yapacağım hırsıyla hem çocuk sahibi olamıyor hem de agresifleşiyorlar. Bu yüzden boşananlar biliyorum. Bu kadar abartıya gerek yok."

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