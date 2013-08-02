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Ebru Şallı isyanda: Bizden skandal çıkmaz

Harun Tan'la evliliği biten Ebru Şallı çıkan dedikodularla ilgili, 'Bir insanın namusuyla oynamak bu kadar kolay mı, buna izin vermeyeceğiz. Yeter artık! Bizden skandal çıkmaz' dedi

02 Ağustos 2013 14:11

 

Eşi Harun Tan'la üç hafta önce boşanan Ebru Şallı, hakkında çıkan dedikodulara isyan etti.

Şallı, bir işadamıyla ilişkisi olduğu ve evliliğini bu yüzden bitirdiği iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu dedikodular beni olduğu kadar Harun'u da çok rahatsız ediyor. Hatta Harun'un geçen gün söylediği 'Dövülecek çok adam var' sözü de bu söylentileri çıkartanlar içindi.

Bugün konuştuk, gerekirse birlikte hukuki girişimde bulanacağız.
Bu iddiayı ortaya atanlara dava açacağız.

Bir insanın namusuyla oynamak bu kadar kolay mı, buna izin vermeyeceğiz. Yeter artık! Bizden skandal çıkmaz."

 

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