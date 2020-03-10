Ebru Şallı'dan Sinan Akçıl'a kötü haber; icra takibi başlattı

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı bir dönem birlikte olduğu Sinan Akçıl'a 230 bin TL'lik icra takibi başlattı. Finansçı Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın, borcunu ödemesi için Sinan Akçıl ile protokol yaptıkları ortaya çıktı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Şallı, şarkıcı Sinan Akçıl’dan ayrıldıktan sonra 230 bin TL’lik alacağını ödemesi için protokol yaptığı ortaya çıktı. İkilinin ayrılma döneminde Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı’ya kredi çektirdiği ileri sürülmüştü. Ebru Şallı’nın borcuna karşılık Sinan Akçıl’dan 6 senet aldığı protokolde yer aldı. Sinan Akçıl’ın borcunu ödememesi üzerine de Ebru Şallı avukatı aracılığıyla geçtiğimiz ocak ayında hukuki yollara başvurdu.

İstanbul İcra Müdürlüğü’nde 230 bin TL’lik icra takibi başlatan Ebru Şallı, Sinan Akçıl’ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.