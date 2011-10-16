Ebru mutluluk sarhoşu





T24- Ebru Gündeş, dün sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. Yıllar önce beyin ameliyatı geçirdiği hastanede doğum yapan sanatçının doktoru, “Alara bebek annesine çok benziyor” dedi.



Azeri işadamı Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl evlenen Ebru Gündeş, ilk bebeğini dün sabah dünyaya getirdi. Ünlü sanatçı, yıllar önce beyin ameliyatı geçirdiği Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde doğum yaptı. 3 kilo 300 gram ağırlığında, 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe Alara ismi verildi.





Ebru Gündeş’in doktoru Op. Dr. Banu Bingöl Günenç, dün bir basın toplantısı düzenleyerek anneyle bebeğinin sağlığının iyi olduğunu söyledi: “Ebru Gündeş bu sabah (dün sabah) 09.00’da bir kız bebek dünyaya getirdi. Ebru Hanım’ın gebeliği, hem daha önce yaşadığı beyin kanaması hem de erken doğum tehlikesi nedeniyle riskliydi. Durumu ilaçlarla kontrol altına aldık, doğumu da sezaryenle gerçekleştirdik. Şimdi hem bebeğinin hem de kendisinin sağlığı iyi. Şu anda mutluluk sarhoşu, bebeğini emziriyor. Alara çok güzel bir bebek, annesine çok benziyor.”







Günenç, doğuma ünlü sanatçının beyin ameliyatını yapan Prof. Dr. Cengiz Kuday’ın da girdiğini açıkladı: “Ebru Hanım’ın daha önce yaşadığı beyin kanamasından dolayı tansiyon oynamaları, erken haftalarda da kanamaları oldu. Beyin cerrahı Cengiz Kuday da doğuma girdi. Neyse ki doğum sırasında hiçbir komplikasyon olmadı. Hastanede iki gün kalacak.”