'Ebru Gündeş Ziraat Bankası'ndan 40 milyon TL kredi çekti' iddiası

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in Ziraat Bankası'ndan 40 milyon TL kredi çekerek Londra'dan ev aldığı iddia edildi. Meydan gazetesinde yer alan habere göre, Ebru Gündeş, Mart 2015’te Ziraat Bankası’nın Etiler Şubesi’nden kredi aldı. Gündeş, nisan ayında İngiltere’ye giderek 9.8 milyon sterlini Ziraat Bankası Londra şubesinden çekti ve Londra’da bir ev aldı. Kredinin aylık ödemesi ise 600 bin lira.

Bu iddialara Ebru Gündeş'e yakın bir isimden yalanlama geldi. Hürriyet gazetesinin Gündeş'in yakınından aldığı bilgiye göre, bu haber Gündeş'i çok kızdırdı ve şarkıcı hukuki yollara başvurmak için hemen harekete geçti.