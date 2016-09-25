Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ı boşuyor

ABD’de tutuklu bulunan ve Türkiye'de 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi olan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın, ses sanatçısı Ebru Gündeş'ten boşanıyor.

Halen ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada Ebru Gündeş ile boşanacağını açıkladı. Zarrab boşanma teklifinin Ebru Gündeş'ten geldiğini ve kendisinin de bu teklifi içinde bulunduğu güç koşullara rağmen kabul ettiğini açıkladı.

Zarrab tarafından yapılan açıklama şöyle:

Reza Zarrab 17-25 Aralık operasyonları sürecinde tutuklanmış ve 70 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Zarrab 19 Mart 2016 tarihinde ABD'ye gittiğinde FBI tarafından Miami'de tutuklanmıştı.