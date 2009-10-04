Ebru Gündeş kimsesiz çocuklar için kıyafetlerini satacak

Ebru Gündeş sahnede giydiği tüm kıyafetlerini kimsesiz çocuklar için satacak.



Ebru Gündeş sahne aldığı Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de son albümü 'Evet'in yanı sıra hit olmuş şarkılarına da performansında yer verdi ve hayranlarından büyük alkış aldı.



Akşam'ın haberine göre; Gündeş, kıyafetiyle de ilgi çekti. Sahne kostümü seçimlerinde adından söz ettiren ve çoğu Roberto Cavalli imzası taşıyan elbiseleriyle beğeni toplayan Gündeş, bir hayranının 'Elbiseniz gerçekten çok güzel' demesi üzerine bütün kıyafetlerini internet üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.



Tüm gelirin kimsesiz çocuklara bağışlanacağını dile getiren güzel sanatçı, 'Bugüne kadar birçok yardım konseri verdim ama artık daha fazlasını yapmak istiyorum. Böyle bir ilke imza atacak olmak benim için mutluluk verici' açıklamasını yaptı.