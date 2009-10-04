Ebru Gündeş kimsesiz çocuklar için kıyafetlerini satacak

Ebru Gündeş sahnede giydiği tüm kıyafetlerini kimsesiz çocuklar için satacak.
Ebru Gündeş sahne aldığı Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de son albümü 'Evet'in yanı sıra
hit olmuş şarkılarına da performansında yer verdi ve
hayranlarından büyük alkış aldı.
Akşam'ın haberine göre; Gündeş, kıyafetiyle de ilgi çekti. Sahne
kostümü seçimlerinde adından söz ettiren ve çoğu Roberto Cavalli imzası
taşıyan elbiseleriyle beğeni toplayan Gündeş, bir hayranının 'Elbiseniz
gerçekten çok güzel' demesi üzerine bütün kıyafetlerini internet
üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.
Tüm gelirin kimsesiz çocuklara bağışlanacağını dile getiren güzel
sanatçı, 'Bugüne kadar birçok yardım konseri verdim ama artık daha
fazlasını yapmak istiyorum. Böyle bir ilke imza atacak olmak benim için
mutluluk verici' açıklamasını yaptı.