Ebru Gündeş duruşmayı beklemedi; hakkındaki yakalama kararı kalktı

Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada duruşma gününü beklemeden ifade verdi. Gündeş hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Gündeş’in, 14 Kasım tarihinde açılan ara celsede avukatı ile birlikte mahkemeye gittiği, ifadesinde, 25 Kasım tarihinde yapılacak üçüncü duruşma gününde şehir dışında olacağından ara celse talebide bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Yakalama kararı kaldırıldı

Gündeş’in sorgusunu yapan mahkemenin, 24 Haziran tarihinde yapılan ikinci duruşmaya katılmadığı için Gündeş hakkında verdiği zorla getirilme kararını da kaldırdığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında atın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na" aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.