Ebru Gündeş bebeğinin öldüğünü tesadüfen öğrenmiş

Sürpriz bir şekilde ağustos ayında ikinci kez anne olacağını öğrenen ve heyecanını “Güzel haber çabuk duyuluyor. Evet, Allah’ın izniyle Alara’ma kardeş geliyor” sözleriyle duyuran Ebru Gündeş, bebeğini kaybetti.

2010 yılında Azeri işadamı Reza Zarrab’la evlenen ve 2011’in ekim ayında Alara adını verdiği kızını dünyaya getiren Gündeş, kontrol için gittiği hastanede 9 haftalık bebeğinin kalbinin durduğunu öğrenince şoke oldu.

Yıllar önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ilk hamileliğinde de düşük riski yaşıyan ve sürekli doktor kontrolünde olan Gündeş, bebeğini kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Bebek acil olarak operasyonla alınırken, Gündeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.