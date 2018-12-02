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Ebru Gündeş, ABD'ye yerleşiyor

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab, Mart 2016'da Amerika'da tutuklanmıştı ve itirafçı olmuştu

02 Aralık 2018 13:48

Şarkıcı Ebru Gündeş’in ABD’ye yerleşeceği öğrenildi. Gündeş’in eşi Reza Zarrab ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 19 Mart 2016’da Miami’de tutuklanmıştı. Zarrab, daha sonra itirafçı olmuştu.

Ebru Gündeş kızıyla 18 Eylül 2018'de eşinin yanına New York'a gitti. Manhattan'daki Four Seasons'ta buluştular. Posta’nın iddiasına göre çift bir karar aldı. Ebru Gündeş ile Alara, yılın bir bölümünü New York'ta geçirecek.

Ebru Gündeş yakınlarına ''Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum. Kızımız artık yurt dışında okuyacak. Ama ülkemle bağımı elbette koparmayacağım'' dedi.

Ebru Gündeş, İstanbul-Kanlıca'daki evlerini kapatmayacak. Sahne programları ve konserleri için bir ayağı Türkiye'de olacak.

Ebru Gündeş geçen yıl da Dubai'de bir yıllığına ev kiralamış, ancak gitmemişti.

 

 

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