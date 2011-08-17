Eboue imzaladı, Keita döndü



T24- Sarı-Kırmızılılar dün hazırlık maçı için Yunanistan'a giderken yönetim, Fildişi Sahilli Eboue'yi Al Saad'den bir seneliğine kiraladı.





Transferin hareketli takımı Galatasaray, yeni yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arsenal'in başarılı savunmacısı Emmanuel Eboue'yi renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Abdul Kader Keita'nın transferinde de mutlu sona ulaştı.





Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Keita ile ilgili şu anda bir yorumum yok. Ama uğraşılıyor. Keita beğendiğim, sevdiğim, Galatasaraylıların da istediği bir oyuncu ama şartlara bakıyoruz." açıklamasının ardından Başkan Ünal Aysal yönetiminin, yıldız futbolcunun amcası ve aynı zamanda menajerliğini yapan Alfred Obrou ile dün İstanbul'da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Başkan Ünal Aysal'ın butik oteli Les Ottomans'ta gerçekleşen toplantıda yönetim, G.Saray'a yeniden dönmeyi isteyen Keita hususunda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı idareciler, bonservis bedeli yüksek olan Keita'nın kulübü Al Saad ile yıldız futbolcuyu bir yıllığına kiralamak için el sıkıştı.





Teknik Direktör Fatih Terim de Slovenya'da yapacakları kampa Eboue ile birlikte yeni isimlerin katılacağının müjdesini verdi. Terim, dün Atina yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada, "Eboue, yarın direkt Slovenya'ya gelecek. Çünkü ailesiyle ilgili bir iki gün izin verdik. İnşallah kampa yeni katılan oyuncular da olur." diyerek Keita'nın Slovenya kampına katılacağının sinyalini verdi.





GSTV'ye konuşan Emmanuel Eboue ise 7 yıldır Arsenal'de forma giydiğini hatırlatarak, "Kariyerimde bir değişiklik istiyordum. Bunun da Galatasaray olmasından dolayı son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.



Yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı için G.Saray, dün Yunanistan'a gitti. Sarı-Kırmızılılar, bugün Olimpiakos ile Karaiskakis Stadı'nda bir hazırlık maçı yapacak. Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Teknik Direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada ilk kez Uruguaylı kaleci Muslera'yı ilk 11'de sahaya sürecek. G.Saray, Yunanistan'ın ardından yarın Slovenya'ya geçecek. Burada 23 Ağustos'a kadar kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 24 Ağustos'ta da İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid'le bir hazırlık maçı yapacak

