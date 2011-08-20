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Spor

Eboue basına tanıtıldı BLED (A.A)

20 Ağustos 2011 20:15

-Eboue basına tanıtıldı BLED (A.A) - 20.08.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Emanuel Eboue, Galatasaray'ın 3. etap hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampında basının karşısına çıktı. Sempatik tavırlarıyla Galatasaraylı futbolcuların beğenisini kazanan Eboue, kamp yaptıkları otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eboue, ''Kendimi yeni bir aile içinde hissediyorum, takım arkadaşlarımla çok uyumlu olacağıma inanıyorum. Buraya gelmekten, yeni bir takımda oynamaktan dolayı çok mutluyum'' dedi. Gazetecilerin, ''Oynadığı en ideal mevki neresi ?'' sorusuna Eboue, ideal mevkisinin sağbek olduğunu, ancak antrenörün koyacağı mevkide de oynayabileceğini, hangi bölgede olursa olsun takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Türk futbolunu az çok tanıdığını belirten Eboue, ''Çok iyi Türk futbolcularının olduğunu biliyorum. Buraya gelmeden de Galatasaray'ı iyi tanıyordum. Galatasaray'ın maç kasetlerini izlemiştim'' dedi. Eboue, ''Galatasaray'a gelmeden önce Keita'yla konuştun mu?'' yönündeki soruya, Keita ile konuşmadığını, ancak Keita'nın kendisine bir kardeş kadar yakın olduğunu, buraya gelip kendisiyle birlikte oynamasını çok istediğini açıkladı. Eboue, ''Arsenal Kulübü'ne teşekkür etmek istiyorum. Orada oynadığım sürede benimle çok iyi ilgilendiler. Bu yüzden şimdi Galatasaray'da çok rahatım. Arsene Wenger gideceğim takımla ilgili seçimi bana bıraktı. Tottenham, Roma ve Galatasaray'ın ismi geçiyordu. Ben Kazım, Ujfalusi ve Elmander ile görüştükten sonra seçimimi Galatasaray'dan yana yaptım'' ifadesini kullandı. Eboue, daha önce kendisine İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğundan bahsedildiğini, ailesini de en kısa zamanda İstanbul'a getireceğini bildirdi. Arsenal'de kendisine neden 'Joker' lakabının takıldığı sorusuna ise Eboue, ''Ben takımımı, takım arkadaşlarımı ve pozitif düşünceyi seven, insanları seven bir yapıya sahibim. Bu yüzden bana Joker deniliyordu'' diye karşılık verdi.

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