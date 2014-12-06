T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebola'dan ölen doktor sayısı 8'e yükseldi

Sierra Leone'de 8 doktorun Ebola virüsünden öldüğü açıklandı

06 Aralık 2014 21:24

Sierra Leone Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Brima Kargbo, başkent Freetown'daki sağlık merkezinde çalışırken virüs kapan doktor Thomas Rogers'in Kerry bölgesindeki hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu şekilde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Sierra Leoneli doktor sayısı sekize yükseldi. Ülkede 11 doktorun virüsten etkilendiği belirtildi.

Salgının etkili olduğu Sierra Leone, Liberya ve Gine'de virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının giderek artması birçok doktor, hemşire ve sektör çalışanını gönüllü çalışmalardan alıkoyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, yaklaşık 7 bin kişi Ebola nedeniyle yaşamını yitirdi. Örgüt, Sierra Leone, Liberya ve Gine'de 17 binden fazla kişiye Ebola virüsünün bulaştığını açıklamıştı.

 

ETİKETLER

ebolavirüsdoktorölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24