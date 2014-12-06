Ebola'dan ölen doktor sayısı 8'e yükseldi

Sierra Leone Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Brima Kargbo, başkent Freetown'daki sağlık merkezinde çalışırken virüs kapan doktor Thomas Rogers'in Kerry bölgesindeki hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu şekilde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Sierra Leoneli doktor sayısı sekize yükseldi. Ülkede 11 doktorun virüsten etkilendiği belirtildi.

Salgının etkili olduğu Sierra Leone, Liberya ve Gine'de virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının giderek artması birçok doktor, hemşire ve sektör çalışanını gönüllü çalışmalardan alıkoyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, yaklaşık 7 bin kişi Ebola nedeniyle yaşamını yitirdi. Örgüt, Sierra Leone, Liberya ve Gine'de 17 binden fazla kişiye Ebola virüsünün bulaştığını açıklamıştı.