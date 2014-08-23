İki gün içinde eboladan 77 kişi yaşamını kaybetti

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-20 Ağustos arasında Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya'da 142 yeni Ebola vakası tespit edildi ve 77 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Liberya'da 110 yeni vaka 48 ölüm, Gine'de 28 yeni vaka 10 ölüm, Sierra Leone'de 3 yeni vaka 18 ölüm, Nijerya'da 1 yeni vaka 1 ölüm görüldü. Böylece, 20 Ağustos'a kadar 2 bin 615 yeni Ebola vakası tespit edilmiş ve bin 427 kişi bu hastalık dolayısıyla hayatını kaybetmiş oldu.

DSÖ verilerine göre, Ebola salgınında Liberya'da 624, Gine'de 406, Sierra Leone'de 392 ve Nijerya'da da 5 kişi hayatını kaybetti.

Ebola salgınının yaşandığı Liberya, Gine ve Sierra Leone'de yaklaşık bir milyon kişi karantinada tutuluyor.

DSÖ, herhangi bir kanıtlanmış tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan Ebola salgınıyla mücadele için küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmiş ve salgınla mücadelede deneysel ilaçların kullanılmasının etik olduğunu açıklamıştı.



4-5 Eylül arasında potansiyel Ebola tedavisi ve aşıları hakkında Cenevre'deki DSÖ merkezinde danışma toplantısı düzenlenecek.