Ebola virüsü yüzünden Batı Afrika’da 467 kişi öldü

Yüksek ateş, boğaz, kas ve baş ağrısı gibi semptomları olan Ebola virüsü, İlk olarak 1976 yılında Sudan’da görüldü. 1976’dan 2014’e kadar her sene 1000’e yakın insana bulaşan virüs, bu sene 467 kişinin ölümüne sebep oldu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yayımladığı bir bildiride Batı Afrika’da etkisini gösteren Ebola virüsünün kontrolden çıktığını ve virüsten etkilenenlerin sayısının artmaya devam ettiğini duyurudu.

Gine, Sierra Leone, ve Liberya’da etkili olan virüs için Dr. Peter Piot, “İlk defa Batı Afrika’da 3 ülkeyi birden etkileyen ve başkentlerde etkili olan böyle bir salgın görüyoruz” diyerek salgının tehikesine dikkat çekti.

Hijyen kurallarına uymak ve virüsten ölen insanların cesetleriyle temas kurmamanın hastalıktan korunmak için başlıca yöntemler olduğuna dikkat çeken Piot, virüs için geliştirilmiş herhangi bir ilaç bulunmamasına rağmen teorik olarak hastalığın kolayca tedavi edilebileceği görüşünde.

Bu yıl ilk olarak 10 Nisan 2014’te Gine’de tespit edilen Ebola virüsü vakasından bu yana Batı Afrika’da 600’den fazla kişiye virüs bulaştı ve 467 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Bazı uzmanlar salgının kontrol altına alınmamasında insanların duyduğu korku ve inkârın etkili olduğunu vurguluyor.