Ebola salgınında 11 kişi öldü

Kongo Sağlık Bakanı August Mopipi, ülkenin batısında geçen ayın sonunda patlak veren salgından kaynaklanan ölümlerin Kasai eyaletine bağlı Kaluemba'da meydana geldiğini, ayrıca 35 kişinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.Mopipi, Gabon'da ve Kongo'nun Ulusal Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü’nde yapılan laboratuvar testleriyle 11 can kaybının tümünün Ebola virüsünden olduğunun kesinleştiğini açıkladı.