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Sağlık

Ebola salgınında 11 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Ebola virüsü salgınında ölenlerin sayısı 11'e ulaştı.

30 Aralık 2008 02:00

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Ebola virüsü salgınında ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. 

Ebola can alıyor

Kongo Sağlık Bakanı August Mopipi, ülkenin batısında geçen ayın sonunda patlak veren salgından kaynaklanan ölümlerin Kasai eyaletine bağlı Kaluemba'da meydana geldiğini, ayrıca 35 kişinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.

Mopipi, Gabon'da ve Kongo'nun Ulusal Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü’nde yapılan laboratuvar testleriyle 11 can kaybının tümünün Ebola virüsünden olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

(AA)

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