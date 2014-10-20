Ebola salgını Nijerya'da sona erdi

Dünya sağlık örgütü’nün Nijerya temsilcisi Ruiz Vaz, Nijerya’nın başkenti Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, "Nijerya'nın bugün resmen Ebola'dan temizlenmiş olarak ilan edildi” dedi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan ahbere göre, Nijerya'da 20 Temmuz'da kaydedilen ilk Ebola vakası, Monrovia'dan ülkeye gelen Liberyalı diplomat Patrick Sawyer olmuştu. Sawyer, 24 Temmuz'da Lagos'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştİ. Nijeryalı yetkililer, virüsün yayılmasını engellemek için ulusal acil durum ilan etmişti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Ebola salgınında sekiz kişi hayatını kaybetmiş, toplam 19 kişi virüs kapmıştı. Ülkede yüzlerce kişi, virüs bulaşanlarla temas ettikleri gerekçesiyle gözlem altına alınmıştı.