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Spor

Ebola salgını Afrikalı futbolcuları da etkiyor

Afrika'da etkili olan ebola salgını yüzünden, Afrika Kupası ve elemeleri öncesi Avrupa'da oynayan birçok futbolcu, milli takımlarından affını istedi

09 Eylül 2014 13:09

Ebola virüsü, Afrika’da futbolu da olumsuz etkiledi. Fas’ın 17 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Afrika Kupası öncesi herkesin kâbusu olan bu salgın, birçok yıldız oyuncunun flaş kararlar almasına neden oldu. Yaklaşık bin 500 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Avrupa’da futbol oynayan Afrikalılar, milli takımlarından affını istedi. 

Fanatik'te yer alan ahbere göre, Afrika Kupası öncesi çok kolay yollarla bulaşan bu hastalık için önlem almak isteyen organizasyon yetkilileri, sonuç bulunamaması halinde kıtanın önemli yıldızlarından yoksun bir turnuva düzenleyecek. Gine, ebola nedeniyle Sierra Leone ve Liberya’ya sınırlarını kapatırken, Liberya’da futbol oynanmasını da yasaklandı.

 

Futbolcuların kâbusu

 

Hızla yayılan hastalığın kolay yollarla buluşması, futbolcuların da korkularını artırdı. Kupanın eleme turlarında mücadele eden Fenerbahçe’nin iki yıldızı Moussa Sow ile Emmanuel Emenike de, bu tehlikeyle karşı karşıya kalırken, henüz bu iki oyuncunun turnuvaya katılmamak gibi bir girişimi bulunmuyor.

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