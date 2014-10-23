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Yaşam

Ebola kâbusu Ankara'ya sıçradı

Türkiye'nin bir çok ilinde görülen Ebola ve MERS virüsü şüphesi korkutucu boyutlara ulaştı

23 Ekim 2014 10:40

Ankara'da, hac dönüşü yüksek ateş ve kusma nedeniyle fenalaşan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havva Ç. (80), hac dönüşü Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçakta yüksek ateş ve kusma nedeniyle fenalaştı.

Uçak görevlilerinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Esenboğa Havalimanı'na özel eğitimli 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Özel donanımlı ambulansla izole edilmiş sedyede Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ne getirilen Havva Ç'nin karantina altına alınan bölümde tedavisine başlandı.

Havva Ç'nin Ebola virüsü taşıyıp taşımadığının yapılacak testler sonucu belirleneceği ve bunun da yaklaşık 12 saat süreceği bildirildi.

Bu arada, klinik bölgesinde önlemler artırıldı, özel güvenlik görevlileri de maske taktı.

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