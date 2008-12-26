T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebola can alıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyinde 9 kişinin ölümüne yol açan hastalığın Ebola olduğu açıklandı.

26 Aralık 2008 02:00

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyinde 9 kişinin ölümüne yol açan hastalığın Ebola olduğu açıklandı.

Kongo Sağlık Bakanı Auguste Mopipi Mukulumanya, Ebola virüsünün Batı Kasai eyaletinde 27 Kasım’da ortaya çıktığını, kan ve dışkı örneklerinin Gabon ve Güney Afrika’daki laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.

Bakan, “Gönderilen örneklerin incelenmesinden sonra şimdi Ebola virüsü salgınıyla karşı karşıya olduğumuz doğrulandı” dedi.

Henüz bir tedavisi bulunmayan Ebola virüsüne yakalananların yüzde 50 ila 90’ı ölüyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24