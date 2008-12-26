Ebola can alıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyinde 9 kişinin ölümüne yol açan hastalığın Ebola olduğu açıklandı.



Kongo Sağlık Bakanı Auguste Mopipi Mukulumanya, Ebola virüsünün Batı Kasai eyaletinde 27 Kasım’da ortaya çıktığını, kan ve dışkı örneklerinin Gabon ve Güney Afrika’daki laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.



Bakan, “Gönderilen örneklerin incelenmesinden sonra şimdi Ebola virüsü salgınıyla karşı karşıya olduğumuz doğrulandı” dedi.



Henüz bir tedavisi bulunmayan Ebola virüsüne yakalananların yüzde 50 ila 90’ı ölüyor.



(AA)