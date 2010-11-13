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Yaşam

EBK'DAN YENİ KURBANLIKLAR VE FİYATLARDA İNDİRİM ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 23:23

-EBK'DAN YENİ KURBANLIKLAR VE FİYATLARDA İNDİRİM ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, şaptan ari Trakya bölgesinde vatandaşların kurbanlık ihtiyacının giderilmesi için yapılan canlı hayvan ithalatı çerçevesinde, ikinci parti büyükbaş hayvanları taşıyan geminin Tekirdağ Limanı'na yanaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tekirdağ Limanı'na yanaşan gemideki 6200 büyükbaşlık ikinci partiyle birlikte, Et ve Balık Kurumunun (EBK) Trakya bölgesi için getirdiği büyükbaş hayvan sayısının 16.200 başa ulaşmış olduğu belirtildi. Açıklamada, Bakanlık personelinin kurbanlıkların hayvan pazarlarına intikali için 24 saat aralıksız çalıştığı ifade edildi. Fiyat indirimi için de düğmeye basıldığı kaydedilen açıklamada, Bakanlığın, EBK Genel Müdürlüğünün canlı hayvan fiyatını 8,5 liradan 8 liraya indirmesini kararlaştırdığı bildirildi. Ayrıca limandan bir kamyon (20 baş) ve üzeri gerçekleştirilen satın almalarda vatandaşların nakliye masraflarının da EBK tarafından karşılanarak, hayvanların yerleşim birimlerindeki kurban pazarlarına teslim edileceği kaydedildi.

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