-EBK'dan seç, beğen, al yöntemi KIRKLARELİ (A.A) - 25.10.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK), Trakya Bölgesindeki kurbanlık açığını kapatmak üzere ithal ettiği büyükbaş hayvanları Lüleburgaz'a getirerek, ''seç, beğen, al'' yöntemi ile satışa sunacak. EBK tarafından ithal edilen kurbanlık büyükbaş hayvanlar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesine getirildi. EBK Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kaya, yaptığı açıklamada, şuana kadar bin 260 ithal kurbanlık büyükbaş hayvanın Lüleburgaz'a getirildiğini ve yarından itibaren satışa sunulacağını söyledi. İlçeye toplam 3 seferde 12 bin ithal büyükbaş kurbanlığın geleceğini ifade eden Kaya, bayram sonuna kadar satışların süreceğini ifade etti. Avustralya, Brezilya ve Meksika'dan üç gemi ile Türkiye'ye toplam 15-16 bin civarında büyükbaş getirileceğini vurgulayan Kaya, ''5 bin hayvan Avustralya'dan geldi. 28 Ekim'de Brezilya'dan, daha sonra da Meksika'dan hayvan gelecek. Hayvanların bir kısmı Tekirdağ'da gemiden satılacak. Gemiden toptan satışlarda hayvan nakliyesini biz üstleniyoruz. Geçen yıl rampa konusunda sıkıntı yaşandı. Bu yıl o sorunu azalttık. 12 rampa ile 1 defada 12 araç yanaşıp hayvan satılabilecek'' dedi. Geçen yıl kurbanlıkları kilo ile sattıklarını ancak bunun bazı sorunlara neden olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti: ''Bu yıl o yöntemi kaldırdık. Hayvanlar genel olarak 450-470 kilogram civarında. Bu nedenle tartılmalarına çok gerek yok. Seç, beğen, al yöntemi ile tek hayvan alan 4 bin 500 lira artı KDV, 10 adet ve üzeri hayvan alan 4 bin 250 lira artı KDV ödeyecek. Vergi mükelleflerinden yüzde 1, vergi mükellefi olmayanlardan yüzde 8 KDV alınacak.'' -Angus etinden kurban olur mu?- Geçen yıl ''Angus etinden kurban olur mu'' yönünde tartışmalar yaşandığını ifade eden Kaya, ''Bu hayvanlar tamamen merada doğal beslenen hayvanlardır. Etçildirler, sütçü değil. Hayvanlar doğada doğum yapıyor, besleniyor ve fabrika yemi yemeden buraya getiriliyor. Bu yüzden bu konuda bir sıkıntı yok. Etleri gayet lezzetlidir. Zaten Avustralya hükümeti de hayvan refahına çok önem veriyor. Sevkıyat sırasında gemilerde veterinerleri bulunuyor. Gemi uygun değilse hayvanları gemiye vermiyorlar bile. Uygunsuzluk gördüğü anda sevkıyatı durduruyorlar'' diye konuştu.