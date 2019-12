-EBK'dan 4 ilde yeni franchising başvuruları ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir için yeni franchising başvuruları alacak. Kurum, başvuruları uygun görülmeyen veya tamamlanamayan İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe, Tuzla, Başakşehir, Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçeleri, Ankara'da Çankaya ilçesi Yıldız semti ile Eskişehir ve Bursa'da yeni franschising başvuruları alacak. Franchising yöntemiyle şube açmak isteyen yatırımcılar, söz konusu mağazalar için 17 Ekim 2011 tarihi, mesai bitimine kadar başvuruda bulunacak. Kurum, mağaza olabilecek yerler için gıda maddelerinin yoğun satılabileceği, ana cadde ve bulvar üzerinde, insan hareketinin fazla olduğu, 80 metrekare ve üzeri özelliklere sahip başvuruları değerlendiriyor. Başvurular, 50 lira karşılığında alınacak dosya ile EBK Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. EBK, kendi ürettiği et ve et ürünlerini satmak üzere franchising sistemi ile 100 mağazanın açılması için şubat ayı başında duyuru yapmıştı. Franchising yöntemi ile İstanbul'da 50, Ankara'da 20, İzmir'de 5, Bursa'da 4, Kocaeli'de 3, Adana, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Samsun'da 2'şer, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Sakarya, Trabzon'da birer mağaza açılacak. EBK, franchising yöntemiyle Ankara'da 13, İstanbul'da 22, İzmir'de 3, Bursa'da 4, Adana'da 2, Antalya'da 2, Mersin'de 2, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da birer mağaza olmak üzere toplam 56 mağaza açtı. Bu yöntemle 17 ilde toplam 100 şube açmayı planlayan EBK, 44 şube daha açacak. Kurum, franchising için başvuran yatırımcıların mağaza olarak kullanmak istedikleri yerleri inceliyor, uygun bulunan yerlerle ilgili sözleşme imzalanıyor. Mağaza açmak için başvuran yatırımcılardan mağaza başına, Ankara ve İzmir'de 80 bin lira, İstanbul'da 100 bin lira, diğer illerde ise 60 bin lira giriş bedeli isteniyor. Franchising olan bayilere, yüzde 8-15 arasında indirimli fiyat ile ürün veriliyor. Kurum araçları ile yapılan ürün sevkıyatlarından taşıma ücreti alınmıyor. Şubelerdeki ürünler, EBK mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor.