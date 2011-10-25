-EBK kurbanlık satışına başladı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK), Trakya Bölgesindeki kurbanlık açığını kapatmak üzere ithal ettiği büyükbaş kurbanlıkları satışa çıkardı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Bayramda Trakya Bölgesi'nde kurbanlık açığı oluşmaması için EBK'ya kurbanlık ithal etmesi görevi vermişti. Kurum, bu kapsamda ithal ettiği büyükbaş kurbanlıkları, Trakya Bölgesi ile sınırlı olarak satışa çıkardı. Tekirdağ Limanı'na gelen büyükbaş hayvanlar, Tekirdağ Limanı'nda ve Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesi'nde satışa sunuldu. -Satış fiyatları aşağı çekildi- EBK, daha önce açıkladığı satış fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Perakende satışın yapılmayacağı Tekirdağ Limanı'nda kurbanlık satışı asgari 16 adet üzerinden canlı kilogramı KDV hariç 9,60 liradan satılıyor. EBK, Tekirdağ Limanı'ndaki canlı kilogram satış fiyatını daha önce 10 lira olarak belirlemişti. Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesinde ise kurbanlık satışları adet üzerinden asgari 10 adet olmak üzere KDV hariç toptanda 4.250, perakende de 4.500 liradan yapılıyor. EBK, Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesindeki satış fiyatını ise toptanda KDV hariç 4.500 lira, perakende de ise KDV hariç 4.750 lira olarak duyurmuştu. Tekirdağ Limanı'ndan yapılan satışlarda nakliyeyi EBK karşılıyor. Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesinde ise nakliye alıcı tarafından sağlanıyor. Kurbanlık bedellerinin bankaya yatırılması halinde, hayvan teslimatları esnasında banka dekontu ibraz edilmesi gerekiyor. Ayrıca alıcının tüzel kişi olması halinde mallar, alınmaya gelindiğinde, yetkili olduğunu gösterir Yetki Belgesinin gösterilmesi de zorunlu. -Satılamayan kurbanlar geri alınabilecek- Tekirdağ Limanından ve Lüleburgaz Türkgeldi Tesislerinden satmak üzere kurbanlık hayvan alan gerçek veya tüzel kişiler, satamadıkları hayvanlarını talep etmeleri halinde en geç 12 Kasım'a kadar nakliyesi kendilerine ait olmak üzere Türkgeldi Tarım İşletmesine getirmeleri halinde, aldıkları usulde iade edebilecekler.