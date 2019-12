-EBK KURBANLIĞI KAPIYA TESLİM EDİYOR ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK), Trakya bölgesinde ''kapıya teslim'' kurbanlık satışı yapacak. EBK Genel Müdürü Bekir Ulubaş, kurbanlık hayvan satışında fiyat avantajından yararlanmaları için, köylerde muhtarlıklara, derneklere, il ve ilçe derneklerine, vakıflara ''organize olmaları'' çağrısında bulundu. Ulubaş, Trakya bölgesinin ''şaptan ari'' statüsünün korunması için, özel sektöre küçükbaş hayvan ithalat izni verildiğini belirterekr, EBK'nın da Tarım ve Köyişleri Bakanlığının talimatı üzerine 20 bin büyükbaş hayvanı bölgede satma kararı aldığını hatırlattı. Bu kapsamda Uruguay'dan ithal edilecek yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvanın 5 Kasım'da Tekirdağ'da olacağını bildiren Ulubaş, bu hayvanların, bölgede örgütlü kurban kesimi yapacak dernek, örgüt, birlik, vakıflar ile celeplere satılacağını bildirdi. Kurbanlıkların, köy, ilçe ve il dernekleri, vakıflar, birliklere kilograma 8,5 liradan, celeplere ise 9 liradan satılacağını açıklayan Ulubaş, köy dernek ve birliklerinin, muhtarlıkların fiyat avantajından yararlanmaları için bir an önce örgütlenerek, EBK'dan talepte bulunmalarını istedi. EBK'nın, en az 20 başlık partiler halinde gelen talepleri değerlendireceğini bildiren Ulubaş, şöyle devam etti: ''Getirdiğimiz hayvanları, alıcıların kapılarına, ahırlarına, satış yerlerine teslim edeceğiz. Bir kamyona 20 tane büyükbaş hayvan sığıyor. Bu nedenle en az 20 başlık kurban talepleri değerlendirilecek. Köy dernekleri, muhtarlıklar, köylülerini örgütleyip, bizden kurban talebinde bulunabilir. Parasını bize yatırdıklarında, 5 Kasım'dan sonra, kurbanlıklarını, Trakya'nın neresi olursa olsun, ahırlarına kadar teslim edeceğiz. Trakya'nın hangi noktasında olursa olsun, teslim edeceğiz, taşıma ücreti de almayacağız. Bu hayvanların kilogramını celeplere 9 liradan, örgütlerin, derneklerin toplu organize olması için de 8,5 liradan vereceğiz. Bu konuda acele etmelerinde yarar var. İthal edilecek kurbanlık vasıflarına sahip Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown Swiss gibi kaliteli hayvanları vereceğiz.'' Şimdiye kadar Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile 8 bin baş kurban satışı konusunda sözleşme yapıldığını kaydeden EBK Genel müdürü Bekir Ulubaş, celeplere kurbanlıkların kilogramının 9 liradan satılacağını yineleyerek, vatandaşların bir araya gelip, kilogram başına 50 kuruşluk fiyat avantajından yararlanabileceğini vurguladı. Trakya bölgesindeki kurbanlık hayvan ihtiyacının karşılanması amacıyla, bakanlığın, özel sektöre 450 bin küçükbaş havvan ithalatı için kontrol belgesi düzenlendiğini hatırlatan Bekir Ulubaş, ''EBK'nın kurbanlık satışı ve özel sektörün 450 bin koyun ithalatı için kontrol belgesi alması nedeniyle, bu yıl Avrupa yakasındaki kurbanlık fiyatları, Anadolu yakasından daha düşük olabilir'' dedi. ''Kurban satışlarında fiyat limiti getirip getirmeyecekleri'' ile ilgili bir soru üzerine, fiyatın arz-talebe göre piyasada belirleneceğine işaret eden Ulubaş, tüketicinin EBK'nın satış fiyatlarını bildiğini, kurbanlık alırken ona göre pazarlık yapabileceğini söyledi. -THK, TÜRK KIZILAYI VE DİYANET VAKFI İÇİN 10 BİN KURBAN KESİLECEK- Bekir Ulubaş, EBK'nın bu Kurban Bayramı'nda 7 bini Türk Kızılayı için olmak üzere, THK, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı için, toplam 10 bin büyükbaş kurban kesimi yapacağını bildirdi. Ulubaş, ''Böylece, 20 bini Trakya bölgesinde olmak üzere, kurbanlık sıkıntısı çekilmesin diye EBK 30 bin büyükbaşı kurbanlık olarak piyasaya sunmuş olacak'' dedi. -''SPEKÜLASYON YAPMIYORUZ''- Bazı kişilerin ''et ithalatında devlet eliyle spekülasyon yapılıyor'' iddialarını da değerlendiren EBK Genel Müdürü Bekir Ulubaş, gerek canlı hayvan gerekse karkas et ithalatında, bir kilogram etin EBK'ya maliyetinin, vergiler dahil 10,5-10,8 lira olduğunu belirterek, ''Soğutma, işçilik, taşıma, işletme masraflarını da dikkate alarak, karkas etin kilosunu 12 liradan satıyoruz. Kar oranımız çok düşük. Et ve hayvan satışındaki karımız yok denecek kadar düşük, bu yılı çok az bir zararla bile kapatabiliriz'' diye konuştu. EBK'nın şimdiye kadar 74 bin baş hayvan ithal ederek 21 bin ton et ürettiğini ve halka sattığını açıklayan Ulubaş, yıl sonu itibariyle ithal edilen hayvan miktarının 94 bin 500 tona, üretilen et miktarının da 27 bin tona ulaşacağını bildirdi. Kurumun kesinlikle et fiyatları ile ilgili bir spekülasyonun içinde olamayacağını, spekülasyona neden olamayacağını vurgulayan Bekir Ulubaş, şöyle konuştu: ''EBK, kesinlikle Türkiye'nin hayvancılık politikasını belirleyen bir konumda olmamıştır. Sadece, besiciye güvenilir ve sürekli bir pazar olanağı sunarak üretimde devamlılığı sağlamıştır. EBK'nın özelleştirilmesi nedeniyle besici güvenli ortamı kaybetti. Terör olayları nedeniyle küçükbaş hayvan üreticisi hayvanları elinden çıkardı. Ahırlardaki doluluk oranı yüzde 100'den yüzde 30'lara düştü. Küçükbaş hayvan etindeki azalmanın yükü de büyükbaş hayvancılık sektörüne bindi. Süt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle büyükbaş hayvan besicisi de hayvanlarını elinden çıkarınca kriz çıktı. Şimdi fiyatların dengelenmesi için hem EBK'ya hem de özel sektöre hayvan ve et ithalat yetkisi verildi. Şimdiye kadar özel sektöre 140 bin ton karkas et, 50 bin büyükbaş hayvan ve 450 bin küçükbaş kurbanlık hayvan ithalatı için kontrol belgesi verildi. Biz de 74 bin baş hayvan ithal ettik. Et fiyatları durgunlaştı, yakında stabil hale geleceği kanaatindeyim.'' Özel sektöre kilogramı 12 liradan verilen karkas etin makul seviyede satılması için et verilen kişilerin sürekli takip edildiğini anlatan Ulubaş, makul fiyatın üzerinde satış yapan kişilere kesinlikle bir daha et verilmediğini kaydetti.