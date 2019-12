-EBK, KASAPLIK HAYVAN İTHALATI İHALESİNİ ERTELEDİ ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK), 10 bin 500 ton kasaplık hayvan ithalatı için açtığı ihalenin tarihini, ihale şartnamesinde yapılan değişiklik nedeniyle 1 Ağustos'a erteledi. EBK'nın duyurusuna göre, ihalenin şartnamesinde bulunan, 2010/623 ve 2010/1157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla EBK'ya kasaplık canlı hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karara istinaden yer alan ''Bu sebeple kasaplık canlı sığır ithalat yetkisi Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olduğundan ve ithal lisansının üçüncü kişilere devredilemeyeceğinden yerli firmaların verdiği teklifler değerlendirilmeyecektir'' ifadesi metinden çıkarıldı. Şartname, ''2010/623 ve 2010/1157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile gümrük tarife pozisyonlarında ismi belirtilen maddelerde karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve ithal lisansının üçüncü kişilere devredilemeyeceği düzenlenmiş olup, yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca İthalat Lisansı Et ve Balık Kurumu adına düzenlenmiştir. İhracatçı ülke ile Türkiye gümrük ve vergi mevzuatları gereği yapılması zorunlu olan (gerek istekli adına gerek Et ve Balık Kurumu adına yapılacak) her türlü işlem ve sorumluluk isteklilere aittir'' şeklinde yeniden düzenlendi. Bu değişiklik nedeniyle, isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri amacıyla ihale tarihi 26 Temmuz'dan 1 Ağustos Pazartesi günü Saat 10:00'a ertelendi. İhale şartnamesi, 250 lira bedelle satın alınabilecek. Alım, 2 bin 500 ton ve 4 biner ton olmak üzere 3 kısma ayrılırken, istekliler bütün kısımlar için veya istedikleri kısım için ayrı ayrı teklif verebilecek. Yerli firmalar, ihalede teklif veremeyecek. Kasaplık sığır ithalatı, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan yapılacak. İthal edilecek kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin, Belçika Mavisi ve Brown Swiss ırkı ve melezleri olacak. İlk etapta ihale edilecek 2 bin 500 tonluk hayvanların yaşları 12 ay ile 24 ay arasında, erkek, canlı ağırlığı asgari 350 kg ve yüksek randımanlı olacak. İkinci etapta ihale edilecek 8 bin ton kasaplık sığırın yaşları 24 ay ile 30 ay arasında, erkek, canlı ağırlığı asgari 350 kg, azami 500 kg olacak.