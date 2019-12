-EBK İHALESİNDE 2 FİRMA TEKLİFİNİ İNDİRDİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Et ve Balık Kurumunun (EBK) 10 bin ton taze soğutulmuş karkas et ithalatı için açtığı ihalede, 5200 tonluk kısım için teklif veren Altınstern m.b.H firması ihalenin ikinci aşamasında teklifini 25 milyon 220 bin Avrodan 24 milyon 640 bin Avroya çekti. EBK Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı Yusuf Gül, Aytaç Handels GMBH. firmasından, belgelerindeki eksiklik nedeniyle ikinci teklifin istenmediğini belirterek, ikinci aşamada diğer 3 firmadan nihai tekliflerin alınacağını söyledi. İkinci aşamada, 10 bin ton taze soğutulmuş karkas et ithalatında 5200 tonluk kısım için teklif veren Avusturya menşeli Altınstern firması teklifini 25 milyon 220 bin Avrodan 24 milyon 640 bin Avroya indirdi. Danimarka menşeli MB Food A/S firması da 1200 tonluk kısım için verdiği 5 milyon 460 bin Avroluk teklifi 5 milyon 400 bin Avroya, Almanya menşeli Öztürk Production GMBH& Co.KG. firması ise 400 kısımlık kısım için 1 milyon 840 bin Avroluk teklifi 1 milyon 830 bin Avroya düşürdü. Komisyon Başkanı Gül, ihaleyle ilgili sonuçların daha sonra açıklanacağını söyledi. Taze soğutulmuş sığır eti ithalatı, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Almanya (Niethersaschsen ve North Rhine Westphalia bölgeleri hariç), Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, İtalya (Sardunya Adası, Sicilya ve Piemonte bölgeleri hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi, Halland, Kornoberg, Skane, Jonkoping, Kalmar, Blekinge, Ostergotland, Vastra Gotland, Varmland, Orebro ve Sodermanland bölgeleri hariç), Polonya, Yunanistan (Voreio bölgesi hariç), Slovakya ve Slovenya'dan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün izin vereceği diğer ülkelerden yapılacak.