-EBK CANLI HAYVAN KİLOGRAM FİYATINI 8 LİRAYA İNDİRDİ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü, canlı hayvan kilogram fiyatını 8,5 liradan 8 liraya indirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, EBK'nun canlı hayvan fiyatını 8,5 liradan 8 liraya indirmesini kararlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, Trakya Bölgesi'nde Tekirdağ limanından bir kamyon (20) baş ya da üzeri yapılan satın alımlarda vatandaşların nakliye masraflarının EBK tarafından karşılanarak, hayvanların yerleşim birimlerindeki kurban pazarlarına teslim edileceği kaydedildi. Bu arada Trakya Bölgesi'nde vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacının giderilmesi için yapılan canlı hayvan ithalatı çerçevesinde, ikinci parti büyükbaş hayvanları taşıyan geminin Tekirdağ limanına geldiği belirtilen açıklamada, ikinci partide 6 bin 200 büyükbaş bulunduğu, böylece EBK'nın Trakya Bölgesi için getirdiği büyükbaş hayvan sayısının 16 bin 200'e çıktığı ifade edildi.