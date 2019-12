-EBK "YANLIŞ" KONUŞANLARA DAVA AÇTI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi amacıyla hükümet tarafından kasaplık ve besilik hayvan ithalatı ile görevlendirilen Et ve Balık Kurumu (EBK), ithal edilen hayvanlar ve ithalat ile ilgili yanlış bilgilere dayalı açıklama yapan veya kurum ve yöneticileri hakkında hakaret içeren açıklamalar yapanlara karşı hukuki süreci işletiyor. Edinilen bilgiye göre, EBK, ihaleler ile Avustralya'dan ithal edilen hayvanlar için ''domuza benziyor, domuz yemi ile beslenmiş'' gibi açıklamalar yaparak, kamuoyunu ve satışları olumsuz etkilemeye yönelik açıklamalar yaban Konya'dan bir besici hakkında dava açtı. Bu hayvanların tamamen doğal şartlarda yetiştiğini ve sanayi yemi bile tüketmediğini belirten yetkililer, ''Bu hayvanlara organik bile diyebiliriz. Erzurum'daki hayvan nasıl ise bu da öyle beslenmiş. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yok. Kimse yanlış şeyler söyleyerek kurumu yıpratmaya çalışmamalı, kamuoyunu olumsuz etkilememeli'' dedi. Kurumun, ithalat ihaleleri nedeniyle kuruma ve kurum yöneticilerine hakaret niteliğinde açıklama yapan 2 kişiye yönelik dava açtığı kaydedildi. Bu arada EBK'nın ithal edeceği 4 bin ton (15-20 bin baş) besi hayvanının dağıtılacağı besicilerin belirlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Besi hayvanlarından almak için faks ile 300 bin başın üzerinde talep geldiğini, ancak mükerrer başvuruların ortaya çıkarılması üzerine gerçek talebin 180 bin baş olarak belirlendiğini anlatan yetkililer, bu hayvanları alabilecek nitelikte işletmelerin belirlenmesi için tarım il ve ilçe müdürlüklerinin dilekçe gönderen besicileri ziyaret ettiğini kaydetti. İthal edilecek besi hayvanlarının analizlerinin devam ettiğini anlatan yetkililer, besicilerin belirlenmesi ile hayvanların yükleme işlemine başlanabileceğini, analizlerin tamamlanmasının 20-25 gün sürebileceğini kaydetti. -FİYATINI DÜŞÜRMEYENE BİR DAHA ET SATIŞI YOK- Bu arada, EBK'nın, ithal ettiği hayvanlardan elde edilen etleri alan firmaları, bu etleri fahiş fiyatla satıp satmadığı konusunda izlediği belirtildi. EBK'dan 12 liraya et alan firmaların listesinin günlük olarak tarım il ve ilçe müdürlüklerine bildirildiğini anlatan yetkililer, fiyatını makul seviyelere düşürmeyen firmalara, yeni satış yapılmadığını kaydettiler. -KASAPLIK VE BESİLİK HAYVAN İTHALATI- Diğer taraftan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kasaplık ve besilik hayvan ithalatına ilişkin şartları değiştirmesinden sonra, hangi şartlarda ithalata izin verileceğine ilişkin düzenleme henüz netlik kazanmadı. Bakan Mehdi Eker'in özel sektörün besi hayvanı ithalatının kolaylaştırılacağını açıklamasın karşın, ithalata hangi şartlarda izin verileceği henüz belli olmadı.