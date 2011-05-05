Ebeler Ankara'da normal doğum için yürüdü!

T24 - Başkentte bir araya gelen ebeler, sezaryenle değil, doğal yoldan doğumun sağlıklı olduğuna dikkati çekmek amacıyla yürüdü.



5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nde gerçekleştirilen yürüyüş için çeşitli illerden gelen ebeler, Ankara Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplandı.



''Ebeler çoğalsın sezaryen azalsın'', ''Ebelik yasası istiyoruz'', ''Aile ebesi istiyoruz'' yazılı balon taşıyıp aynı içerikli tişörtler giyen ebeler, sloganlar eşliğinde Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.



Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan, Anıtkabir'in Tandoğan girişinde yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Uluslararası Ebelik Konfederasyonunun (ICM) 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü ''Dünyanın ebelere şimdi he zaman odluğundan daha fazla ihtiyacı var'' teması ile kutladığını anlattı.



Kutlamalar çerçevesinde tüm dünyada ebeler ve kadınlarca ''doğal doğum yürüyüşü'' yapıldığını ifade eden Karahan, çocuk sağlığı açısından daha sağlıklı ve kendi sürecinde ilerleyen normal doğumun teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Karahan, sezaryenin bir doğum yöntemi değil, gerekli olduğunda başvurulması gereken bir müdahale yöntemi olduğunu vurgulayarak, normal doğumda kanama, enfeksiyon, organ ve doku hasarı gibi risklerin daha düşük olduğuna işaret etti.



Dünyada pek çok ülkede doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve bebek bakımı ile üreme sağlığı hizmetlerinin ebeler tarafından başarıyla verildiğini dile getiren Karahan, Türkiye'de de son yıllara kadar ev ziyaretleriyle ebeler tarafından bağışıklama, kadın sağlığı ve diğer halk sağlığı hizmetleri aktif verilmekteyken değişen sağlık sistemi nedeniyle ebelik hizmetlerinde gerilemeye neden olduğunu kaydetti.



Ebelerin mesleki sınırlarının ve yasal düzenlemelerinin yetersiz olması ve sıkıntılı çalışma koşullarına rağmen özveri ile görevlerine devam ettiğini vurgulayan Karahan, ana çocuk sağlığı, toplum sağlığı, sağlık göstergelerindeki rollerine dikkati çekmek, yasal haklara sahip olmak, daha iyi koşullarda çalışmak ve seslerini duyurmak için yürüdüklerini söyledi.



Karahan, köylerde tek başına çalışan ebeler başta olmak üzere dört bir yanda çalışan tüm meslektaşlarının Ebeler Günü'nü kutladı.



Konuşmanın ardından ebeler, uçan balonları gökyüzüne bıraktı.



Anıtkabir'e giren ebeler adına Karahan, Ata'nın mozolesine çelenk koyup, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.





