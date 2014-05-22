T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Ebay’de hacker alarmı

Dünya çapında 145 milyondan fazla insanın alışveriş yaptığı internet sitesi Ebay, hacker saldırısına uğradı. Ebay müşterilerinden kullanıcı şifrelerini değiştirmelerini istedi.

22 Mayıs 2014 01:44


Ebay saldırının yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiğini ve bu tarz saldırıların en büyüklerinden biri olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre şubat sonu mart başında düzenlenen saldırı sonucunda kullanıcı ismi, şifresi, elektronik posta adresi, yazışma adresi, telefon numarası bilgileri internet korsanlarının eline geçti. Ebay tarafından yapılan açıklamaya göre online ticaret platformu üzerinde dolandırıcılık aktivitelerinde bir artış gözlenmedi. Ebay ayrıca banka ya da kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair de elde bir veri olmadığını zira bu bilgilerin ayrı bir şifreleme sistemiyle korunduğunu duyurdu.

Şirket sözkonusu hacker saldırısından kaç müşterisinin etkilendiğini açıklamadı ancak kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri önerildi. Aynı şifreyi başka web sayfalarına girişte kullanan kullanıcılardan orada da şifrelerini değiştirmeleri istendi.

Açıklamayla birlikte Ebay'in hisse senetleri yüzde 2 oranında değer kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaEbayWelle Türkçe DW/DPA/AFP EC/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24