Ebay’de hacker alarmı



Ebay saldırının yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiğini ve bu tarz saldırıların en büyüklerinden biri olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre şubat sonu mart başında düzenlenen saldırı sonucunda kullanıcı ismi, şifresi, elektronik posta adresi, yazışma adresi, telefon numarası bilgileri internet korsanlarının eline geçti. Ebay tarafından yapılan açıklamaya göre online ticaret platformu üzerinde dolandırıcılık aktivitelerinde bir artış gözlenmedi. Ebay ayrıca banka ya da kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair de elde bir veri olmadığını zira bu bilgilerin ayrı bir şifreleme sistemiyle korunduğunu duyurdu.

Şirket sözkonusu hacker saldırısından kaç müşterisinin etkilendiğini açıklamadı ancak kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri önerildi. Aynı şifreyi başka web sayfalarına girişte kullanan kullanıcılardan orada da şifrelerini değiştirmeleri istendi.

Açıklamayla birlikte Ebay'in hisse senetleri yüzde 2 oranında değer kaybetti.