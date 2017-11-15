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Spor

Ebam Gedik Motorsport, İtalya Endurance Champions Cup'ta 2017 sezonunun 2'ncisi oldu

İstanbul (DHA) İTALYA Endurance Champions Cup'ın Roma'daki Vallelunga Pisti'nde koşulan son ayağı, ROMA 6 Saat Yarışını 4'uncü sırada tamamlayan Ebam Gedik Motorsport, FIA GT3 ve Gold Kategorisinde kazandığı puanlarla 2017 sezonunu 2'inci sırada noktalama

15 Kasım 2017 17:12

İstanbul (DHA) İTALYA Endurance Champions Cup\'ın Roma\'daki Vallelunga Pisti\'nde koşulan son ayağı, ROMA 6 Saat Yarışını 4\'uncü sırada tamamlayan Ebam Gedik Motorsport, FIA GT3 ve Gold Kategorisinde kazandığı puanlarla 2017 sezonunu 2\'inci sırada noktalama başarısını gösterdi.
 
Ebam Gedik Motorsport, Vallelunga Pisti\'nde 6 Saat süren yarışta 4 pilot; Ayhan Germirli, Ahmet Mutlubaş, Bilal Saygılı, Yağız Gedik ile mücadele etti ve 4 pilot sırayla, BMW Z4 GT3\'ün direksiyonuna geçti. Roma\'daki yarışı Türk pilotların kullandığı Alman takımı Attempto Racing kazanırken, Ebam Gedik Motorsport pilotları şampiyonayı 2\'inci sırada tamamlamak için riske girmediklerini belirtip, dereceye giren rakip takım sürücülerini kutladılar.
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