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Ekonomi

EBA: AB bankalarının Basel III uyumu için 24.5 milyar euroya ihtiyacı var

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) göre, Avrupa Birliği (AB) bankalarının Basel III uyumu için 24

04 Ekim 2018 15:51

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Avrupa Bankacılık Otoritesi\'ne (EBA) göre, Avrupa Birliği (AB) bankalarının Basel III uyumu için 24.5 milyar euroya ihtiyacı var.
EBA Basel III kurallarının etkilerine yönelik olarak, Aralık 2017 verileri temelinde yaptığı analizleri yayınladı. EBA\'nın yaptığı analizlere göre, Avrupa Birliği bankaları Basel III kurallarına uyum için 24.5 milyar euro ek sermayeye ihtiyaç duyuyorlar.
Basel III çerçevesinde bankalar için mininum sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7\'ye çıkacak.
 
 

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