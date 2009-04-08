E vitamininin fazlası bebeğin kalbine zarar

Hamilelikte fazla alınan E vitamininin bebeğin kalbini olumsuz etkilediği ve kalbi sorunlu olarak doğan bebeklerin annelerinin hamilelikte E vitaminini fazla tükettiği anlaşıldı...



Hamilelik döneminde aşırı miktarda E vitamini almak bebeğin kalp sağlığını etkiliyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre günlük olarak 14.9 miligramın üzerinde E vitamini tüketen anne adaylarının bebeklerinin kalp rahatsızlığıyla doğma riskleri artıyor.



Kalp ve E vitamini ilişkisi



Araştırma bebekleri kalp rahatsızlığıyla doğan 267 anne ve bebeklerinde sağlık problemi olmayan 324 kadın üzerinde yapıldı. Araştırma sonucunda kalp sorunu olan bebeklerin annelerinin yüksek miktarda E vitamini tükettikleri saptandı.



Professor Stuart Campbell, "E vitamini tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Birçok faydası bulunan E vitamininin fazla kullanımının bebek kalbine zararının nedenini henüz araştırıyoruz" dedi.

