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Sağlık

E vitamini takviyesinde prostat riski

Amerikalı bilim insanları, E vitamini ve selenyum takviyesinin sağlıklı erkeklerde prostat kanseri riskini yüzde 17 artırabileceğini söyledi.

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Amerikalı bilim insanlarının, 10 yıl süren ve 35 bin kişiyi kapsayan araştırması, E vitamini ve selenyum takviyesinin sağlıklı erkeklerde prostat kanseri riskini yüzde 17 artırabileceğini gösterdi.
 

Kanada, ABD ve Porto Riko'da yapılan araştırmada 4 gruba ayrılan katılımcılardan ilk gruptakilere selenyum, ikinci gruptakilere E vitamini, üçüncü gruptakilere E vitamini ve selenyum, dördüncü gruptakilere placebo verildi.


E vitamini alan gruptakilerden 620'si, E vitamini ve selenyum alan gruptakilerden 555'i, selenyum alanlardan 575'i, placebo alanlardan 529'u prostat kanserine yakalandı.


Bilim insanları, E vitaminin zararlı etkilerine ilişkin biyolojik bir açıklama getiremese de etkilerin vitaminlerin bırakılmasından sonra da devam edebileceği uyarısında bulundu.


Araştırmacılardan Eric Klein, yararı olmayan, hatta bazıları için büyük risk teşkil eden bu vitamin takviyelerini almak için sebep olmadığı sonucuna vardıklarını vurguladı.


Araştırma, Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayımlandı.


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