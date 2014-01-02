E vitamini bunamayı yavaşlatıyor

Son bir araştırmaya göre her gün alınan E vitamininin bunama hastalarına faydalı olabileceği düşünülüyor.

JAMA adlı bilim dergisinde sonuçları yayımlanan araştırma kapsamında hafif ile orta derece arasında alzeheimer olan hastalar arasında bir gruba yüksek dozda E vitamini verilirken, diğer grup sadece içi boş haplar kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar E vitamini alanlarda hastalığın ilerleyişinin yavaşladığını gördü. ABD'de yapılan araştırma, E vitamini alanların günlük işleri daha uzun süre yapabildiğini ve bakıcılarından daha az yardım istediğini ortaya koydu.

Ancak alzheimer Derneği, verilen vitamin dozunun aşırı yüksek olduğuna dikkat çekerek, güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Hastalığın ilerleyişi yavaşlıyor mu?

Araştırmaya hafif ile orta derece arasında alzheimer olan toplam 613 hasta dahil edildi.

Bu kişilerden bazıları sadece E vitamini, bazıları memantin adlı bunama ilacını, bazıları ise E vitamini ve memantinden oluşan bir karışımı alırken, dördüncü bir gruba da plasebo, yani etkisiz bir sözde ilaç verildi.

Yaklaşık iki yıl boyunca bu hastaların yıkanma ya da kıyafetlerini giyme gibi günlük faaliyetleri ne kadar etkin şekilde yerine getirdiği gözlemlendi.



Doktorlar E vitamini alan hastalarda plasebo alanlara kıyasla hastalığın ilerleyişinin yıllık ortalama yüzde 19 gerilediğini gördü.

Vitamin takviyesi zararalı da olabilir

Minneapolis VA Health Care System'daki araştırma ekibinin başkanı Dr. Maurice Dysken, E vitamininin yaşamsal faaliyetlerdeki çöküşü yavaşlatarak bakıcılar üzerindeki yükü azalttığını söylüyor.

İngiltere'de alzheimer Derneği'nin araştırma ve geliştirme bölümü yöneticisi Dr. Doug Brown ise, E vitaminin yararları konusunda daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ve yüksek dozda alınan vitaminin hastalara olası zararlarının da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Brown, hastaların vitamin takviyesine başlamadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğinin önemine işaret ediyor.

E vitamini hangi besinlerde ve nelerde bulunur?

Başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Özelikle bir avuç fındık günlük E Vitamini İhtiyacını büyük oranda karşılyor.