E-ticaret sektörü yeni yıla 250 milyar TL satış hacmiyle girdi

Yılbaşında online alışveriş yüzde 50 arttı. En çok ev eşyaları ve temel gıda ile giyim, hediyelik eşya ve elektronik aletlerin satışı yapıldı. E-ticaret sektörü yılı 250 milyar liralık satış hacmiyle kapattı.

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yılı 136 milyar liralık ciroyla kapatan sektörün bu yıl rakamı 250 milyar liraya çıkardığını söyledi. Yüzde 85'lik büyümenin sektör için bir rekor olduğunu dile getiren Ekmekçi, "Pandemi sonrası da sektördeki büyümenin ve yatırımların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Tüketicinin değişen taleplerine yönelik olarak yapılacak yatırımlarla 2021 yılında satış hacminin 400 milyar lirayı geçmesini öngörüyoruz" dedi.

Lojistik ve kargo sorunları bu yıl yaşanmadı

Yılbaşı alışverişinde yüzde 50'lik artış hedefine ulaşıldığının altını çizen Ekmekçi, 31 Aralık Perşembe gününden, 4 Ocak Pazartesi'ne kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşının evde geçtiğini söyledi. Buna paralel olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde ev eşyaları, temel gıda, giyim, hediyelik eşyalar ve elektronik alet satışlarında artış yaşandığını dile getiren Ekmekçi, geçen yıl yaşanan lojistik ve kargo sorunlarının ise alınan önlemlerle bu yıl yaşanmadığını ifade etti. Ekmekçi, "Sektör, bu yıl indirim kampanyalarına daha hazırlıklıydı. O nedenle lojistik ve kargo konularında şikâyetler de azaldı. Saat 16.00'ya kadar verilen siparişler, aynı gün teslimat ile evlere ulaştı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kargolar çalıştı, planlı bir şekilde tüketicilere siparişleri sorunsuzca ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.