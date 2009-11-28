E-ticaret artıyor

T24 - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve Vatan Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Kaan Dönmez, bankaların, krizde korkacak bir şey olmadığını görerek tekrar taksit musluklarını açtığını ve taksitli ciroların geriye döndüğünü belirterek, ''Elektronik ticarette ciddi bir yükseliş başladı. Bu yıl herkes küçülürken e-ticaret büyük ihtimalle yüzde 35-40 civarında büyümüş olacak'' dedi.



Türkiye'de perakendecilerin cirosunun çoğunu taksitli ciroların oluşturduğuna, internette bu taksitli satışların yüzde 85-90'lara vardığına dikkati çeken Dönmez, ''Bankalar, krizde korkacak bir şey olmadığını gördüler ve tekrar musluklarını açtılar. 8-10 taksit yapılmaya başlandı. Taksitli cirolar geriye döndüğü için de elektronik ticarette ciddi bir yükseliş başladı'' dedi.



Dönmez, insanların kriz ortamında fiyata daha duyarlı hale geldiklerini, burada da en çok faydalanılacak kaynağın internet olduğunu söyledi.



Kaan Dönmez, ''Normal mağazalardan az da olsa e-ticarete kaymalar da yaşanıyor. Bu sene gerçek e-ticaret hacminin 1 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene bu 650-700 milyon lira civarında olmuştu'' dedi.



İnternette ağırlıklı olarak elektronik eşya satıldığını, ancak son iki senedir tekstil sektörünün çok ciddi olarak internete yatırım yapmaya başladığını belirten Dönmez, ''Tekstil ve pırlanta pazarı internette bu sene güzel büyüme rakamları yakalayacak gibi gözüküyor'' diye konuştu.



E-ticaret firmaları olarak yurt dışında genel olarak Kıbrıs'a mal sattıklarını söyleyen Dönmez, Avrupa'ya satışlarının ise çok az olduğunu söyledi.



Dönmez, ''Bu yıl yurt dışı sermayeli birkaç yabancı internet firmasının sektöre giriş yapması bekleniyor. Türkiye'de çok ciddi pazar görüyorlar. Özellikle Doğu Avrupa kökenli, Rusya kökenli, oralarda çok büyük cirolara ulaşmış firmaların Türkiye'ye yatırımları olacak gibi görünüyor'' dedi.