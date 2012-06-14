E-postası olmayan vapura, trene binemeyecek

Sadece geçen yıl 138 milyon bilet ve 10 milyon yolcu listesi düzenlenince Maliye düğmeye bastı. Hem tasarruf sağlayacak hem de kayıtdışılığı önleyecek e-bilet uygulamasıyla alınan biletler yolcunun e-postasına gönderilecek. E-postası olmayanlar trene vapura binemeyecek.

Maliye Bakanlığı’nın elektronik fatura uygulamasından sonra şimdi de elektronik bilet uygulaması başlıyor.

Mevcut uygulamada yolcu biletleri, yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından elektronik ortamda oluşturuluyor ve internet ortamında satılıyor olmasına rağmen yasal mevzuat gereğince yolculara kağıda basılarak veriliyor. Kağıda basılan biletin ikinci kopyasının, yasal saklama sürelerince mükellef tarafından saklanması gerekiyor.

Ayrıca karayolu taşımacılığında, yolcu listelerinin kağıda basılarak düzenlenmesi ve diğer kopyalarının da acente ve mükellef tarafından yasal süreleri boyunca korunması zorunlu. Seyahat firmaları mevzuatın getirdiği bu yükümlülükler nedeniyle, yüksek bilet basım ve arşivleme maliyetlerine katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu kapsamda iş akışlarında acentelerden ikinci nüshaların toplanması ve konsolide edilmesi gibi süreçler de önemli bir maliyet oluşturuyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, yeni uygulamaya ilişkin yönetmelik değişikliğinin hazırlandığı ve yarın Başbakanlığa sevk edileceği belirtilirken, Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre yeni düzenlemenin getireceği sistemin özellikleri şöyle: Artık, seyahat firmalarına bugüne kadar bastıkları kağıt biletleri, elektronik olarak düzenlemelerine izin verilecek. E-bilet izni alan mükellefler, oluşturdukları biletleri merkez, şube, acente ve çağrı merkezi gibi birimlerinin yanında internet aracılığı ile de yolcularına satabilecek. Biletlerini elektronik ortamda düzenlemek isteyen firmalar eğer şirketlerse, ‘mali mühür’ edinmek zorunda olacak. Mali mühür, kamuoyunda, elektronik imza olarak biliniyor. Şirketi olmayan gerçek kişi seyahat acentelerinin ise ‘e-imza’ya sahip olmaları gerekiyor. Bunlarla beraber bütün seyahat firmalarının e-fatura uygulamasına başvurarak e-fatura izni almış olmaları gerekiyor.