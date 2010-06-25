E-postalarınızı el yazınızla gönderin

T24- Ne bilgisayar teknolojisinden ne de el yazısından vazgeçenler için kollarını sıvayan bilim adamları, yeni bir yöntem geliştirdi.



İtalyan Adnkronos haber ajansında çıkan habere göre, "PilotHandwriting"den yararlanabilmek için Pilot Kalem Şirketi tarafından kurulan internet sitesindeki harflerden ve sayılardan oluşan, kişinin el yazısını tanıtıcı bir formu doldurarak bunu webcam aracılığıyla bilgisayara aktarmak yeterli.



Harflerin yazımında küçük değişiklikler de yapılmasına da müsaade eden program sayesinde, el yazısıyla elektronik posta göndermek mümkün oluyor. Böylece dijital dünya da biraz daha kişiselleşiyor.