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E posta üzerinden virüslü link ile dolandırıcılığa 2 tutuklama

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - İZMİR'de, e posta üzerinden virüslü link gönderdikleri kişinin banka hesabındaki paraları, kendi hesaplarına aktaran 2 kişi, Adana ve Kahramanmaraş'ta yakalanıp, tutuklandı

27 Eylül 2017 23:31

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - İZMİR\'de, e posta üzerinden virüslü link gönderdikleri kişinin banka hesabındaki paraları, kendi hesaplarına aktaran 2 kişi, Adana ve Kahramanmaraş\'ta yakalanıp, tutuklandı.
İzmir\'de, ismi açıklanmayan bir kişi, polise başvurarak kendisine bilinmeyen bir e posta adresinden atılan linki açınca telefonunun kullanılmaz hale geldiğini ve kısa süre sonra banka hesabındaki 8 bin 500 liranın Kahramanmaraş\'ta bilmediği başka bir hesaba aktarıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hesap numarası üzerinden bir kişiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile şüphelilerin parayı çekmesinin engellenmesi amacıyla hesaba bloke konuldu. 
Dün öğle saatlerinde hesaptaki parayı çekmeye gelen İ.M., polis tarafından gözaltına alındı. İ.M.\'nin polise verdiği ifade doğrultusunda kendisine yardım eden İ.Ö. de Adana\'da polis tarafından yakalanarak Kahramanmaraş\'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. ve İ.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hesaptaki para ise sahibine teslim edildi.

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