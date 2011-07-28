e-posta tarih oluyor

T24 - 90’lı yıllardan itibaren küresel çapta kullanılmaya başlanan e-postalar, farklı platformlara yönelen yeni kuşak tarafından terk ediliyor.



Fransız ekonomi gazetesi La Tribune’un araştırmasına göre, spam, virüs ve trojanlar nedeniyle yönetimi neredeyse altından kalkılamaz hale gelen elektronik posta artık çocuk ve gençlerin ilgisini çekmiyor. Özellikle ABD ve Fransa’da gerçekleştirilen araştırmalar, çocuk ve gençlerin Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını klasik elektronik postaya tercih ettiklerini gösteriyor.



comScore istatistik şirketinin araştırmasında Gmail, Yahoo ve Hotmail gibi sitelere giriş yapan kullanıcı sayısında önemli bir düşüş olduğu görüldü. Elektronik posta adreslerinin kullanımı Kasım 2009-Mayıs 2011 döneminde yüzde 4,1 azaldı.



Sadece Fransa’da e-posta kullanıcı sayısının son bir buçuk yılda yüzde 10 ila 16 arasında azaldığı da comScore’un verileri arasında yer alıyor.





Dünya genelinde şu anda 3 milyar 100 milyon internet kullancısı bulunuyor. Her gün 349 milyar elektronik posta gönderiliyor. Kısaca ‘spam’ olarak tanımlanan reklam veya virüs içerikli isteğe bağlı olmayan mesajlar, toplam elektronik postaların yüzde 90’ını oluşturuyor.

e- posta içerikli sitelerin ciroları düştü



Elektronik postanın eski popülerliğini kaybetmesi, firmaların bu alandaki faaliyet rakamlarını da düşürdü. Yahoo geçen yılın ilk çeyreğinde 1,13 milyar dolar olarak belirlediği cirosunu, bu yılın aynı dönemleri için 1,1 milyar dolar olarak açıkladı.



Uzmanlar buna rağmen elektronik postanın hemen ölmeyeceğini, evrim geçireceğini, bu evrimin de cep telefonlarıyla, daha doğrusu yeni kuşak akıllı telefonlar ile geleceğini söylüyorlar.



ABD’de şu anda 43 milyonun üzerinde "smartphone" kullanıcısı var ve bunların hemen hepsi e-postalarını cep telefonlarından takip ediyor. Dünya genelinde bu rakamın 2014 yılında 1 milyarı geçmesi bekleniyor.



