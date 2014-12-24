'E-kitaplar sağlığa zararlı' uyarısı

Son dönemde büyük artış gösteren elektronik kitaplarla ilgili uzmanlardan "sağlığınıza zarar veriyor" uyarısı geldi.

Gelişen teknolojiyle kitap severlerin hayatına giren e-kitap okuyucular, hafifliği ve portatifliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ancak yapılan son araştırmalar, elektronik kitap okuyucularının sağlığa zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları tarafından yapıldan araştırma, uyumadan önce ışık yayan e-kitap okuyanlarla, kâğıt baskı kitapları okuyanları kıyasladı.

Araştırmalar, e-kitap okuyanların uyku kalitesinin bozulduğunu ve ertesi sabah kişinin daha yorgun kalkmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

E-kitapları okuyanların uykuya dalma sürelerinin de kağıt baskı kitap okuyanlara göre daha uzun olduğu belirlendi.

Uzmanlar, akşam saatlerinde maruz kalınan ışık seviyesinin düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

İnsanların vucüt saati gün ışığına göre dengeleniyor. Ancak gece cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve led teknolojisi nedeniyle maruz kalınan mavi ışık vücut saatini bozabiliyor.