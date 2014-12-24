T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'E-kitaplar sağlığa zararlı' uyarısı

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları tarafından yapıldan araştırma, uyumadan önce ışık yayan e-kitap okuyanlarla, kâğıt baskı kitapları okuyanları kıyasladı

24 Aralık 2014 09:10

Son dönemde büyük artış gösteren elektronik kitaplarla ilgili uzmanlardan "sağlığınıza zarar veriyor" uyarısı geldi.

Gelişen teknolojiyle kitap severlerin hayatına giren e-kitap okuyucular, hafifliği ve portatifliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Ancak yapılan son araştırmalar, elektronik kitap okuyucularının sağlığa zarar verdiğini ortaya çıkardı. 

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları tarafından yapıldan araştırma, uyumadan önce ışık yayan e-kitap okuyanlarla, kâğıt baskı kitapları okuyanları kıyasladı. 

Araştırmalar, e-kitap okuyanların uyku kalitesinin bozulduğunu ve ertesi sabah kişinin daha yorgun kalkmasına neden olduğunu ortaya çıkardı. 

E-kitapları okuyanların uykuya dalma sürelerinin de kağıt baskı kitap okuyanlara göre daha uzun olduğu belirlendi. 

Uzmanlar, akşam saatlerinde maruz kalınan ışık seviyesinin düşürülmesi tavsiyesinde bulundu. 

İnsanların vucüt saati gün ışığına göre dengeleniyor. Ancak gece cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve led teknolojisi nedeniyle maruz kalınan mavi ışık vücut saatini bozabiliyor.

ETİKETLER

e kitapsağlığa zararlıaraştırmauyarıbilim insanlarıışıkgeceuyku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24