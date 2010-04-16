'e-kitabın ilk müşterisi Vanlı bir öğretmen'

Kağan Konçak / T24 -

'Kitaba erişim kolaylaşacak'

Türkiye'deElektronik kitap (e-kitap) girişiminin mimarı olan İnhan,'ün sorularını yanıtlarken e-kitabın ilk gün satışlarına yoğun bir ilgi olduğunu, cihaz için 1 haftadır ön siparişler alındığını söyledi. İlk müşterinin Vanlı bir öğretmen olduğunu, ancak e-kitabı bilgisayarında okuyabileceğini belirten İnhan, İdefix olarak kendisine cihazı hediye edeceklerini açıkladı.İnhan e-kitapla ilgili en çok sorulan sorunun "bildiğimiz anlamıyla kitabın yerini alır mı?" olduğunu söyledi.İnhan, e-kitap sayesinde "kitaplara erişilebilirliği kolaylaşacağını" ve "aslında kitapların baskısının tükenmesi gibi bir durum olmayacağı için sınırsız sayıda satışta tutmanın" mümkün olacağını bildirdi.Ancak İnhan, yayınevlerinin yazarlarla olan anlaşmaları ve ellerindeki eserlerin dijital yayına müsait olmaması nedeniyle sürecin uzun olacağını da dikkat çekti.Mehmet İnhan ellerinde 140 bin kadar eserin bulunduğunu, ancak bunların dijital ortama aktarılıp "e-kitap"a dönüşmesinin yıllar alacağını sözlerine ekledi.