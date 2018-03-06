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Bilim / Teknoloji

e-Devlet'te bir günde 436 bin kişi miras sorguladı

Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla miras sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı

06 Mart 2018 22:14

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugünkü işlem sayısı 436 bin 491'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Uygulamanın hayata geçtiği ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Dün, yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasının ardından 288 bin 347, bugün ise 436 bin 491 işlem yapıldı.

Uygulamanın başlamasından itibaren 13 günde toplam 757 bin 506 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet" üzerinden ulaştı.

Mirasçılık belgesi sorgulamasında miras bırakanın vatandaşlık numarasının bilinmesi şartının da kaldırılması yönünde çalışma yapılırken, kişilerin kendi vatandaşlık numaralarını girmeleriyle mirasçılık belgelerine tek işlemle ulaşmalarının hedeflendiği öğrenildi.

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