e-Devlet'te 5 yeni sorgulama hizmeti kullanıma sunuldu

Vatandaşlara internet üzerinden pek çok farklı hizmet veren e-Devlet'e 5 yeni özellik eklendi. İşte o özellikler:

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması hizmeti sayesinde vatandaşlar, e-Devlet üzerinden imar kurallarına aykırı yapıları için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularını yine e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Dernek Sorgulama hizmeti ise vatandaşların herhangi bir kelimenin bir dernek adında geçip geçmediğini kontrol etmesine imkan sağlıyor.

İcra Dosyası Sorgulama hizmeti ise vatandaşların herhangi bir yurt içi mahkemede adına açılmış ve taraf olduğu icra dosyalarını listeleyebilmesine ve detaylarını görüntüleyebilmesine olanak tanıyor.

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti de doğum yardımı almak için yapılan başvurunun sonuçlarını ve/veya alınan doğum yardımı için yapılan itirazların sonuçlarını sorgulamayı mümkün kılıyor.

Son olarak Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerini sorgulamaya yarıyor.