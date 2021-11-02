E-Devlet kullanıcı sayısı 57 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'in 57 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

2006 yılından beri vatandaşlara hizmet veren e-Devlet, kullanıcı sayısını gün geçtikçe katlıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi‘ne bağlı olan servis, çevrim içi olarak resmi belgeleri ve bilgileri vatandaşlara sağlıyor. Sık sık yeni özellikleri bünyesine katan devlet portalı, en son e-imza ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bugün bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yapılan duyuruda, “Ailemiz giderek büyüyor. e-Devlet Kapısı 57 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu yıl vatandaşlarımız tarafından Türkiye’nin dijital yüzü e-Devlet’e 2,5 milyardan fazla giriş gerçekleşti. Yıl sonu için ise hedef 3 milyar.” denildi.