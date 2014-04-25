E-bilete iptal davası

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi, e-bilet uygulamasına izin veren yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Taraf-Der, Tüketici Mahkemesi’ne gitti. Avukat Ertuğrul Cem Cihan tarafında Danıştay 10. Daire’ye verilen dilekçede, söz konusu yönetmeliğin açıkça hukuka, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtildi. Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada ise e-bilet için tedbir kararı verilmesi talep edildi.

