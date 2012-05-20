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Yaşam

E-5'te holigan dehşeti

Sürücüleri şaşkına çeviren eylem sırasında Gaziosmanpaşa takımı aleyhine slogan atan grup trafiği çok ciddi şekilde aksattı

20 Mayıs 2012 23:04

Taş ve sopalarla E - 5 (D-100) karayoluna çıkan ve Pendikspor'un renklerindeki flama ve bayraklar taşıyan bir grup trafiğin aksamasına neden oldu

Spor Toto 2 Lig Beyaz Grupta oynanan Pendikspor ile Gaziosmanpaşa karşılaşması öncesinde D-100 karayolunda holigan şaşkınlığı yaşandı. Bu sırada grupta bulunan bazı kişilerin ellerinde sopa ve taş bulunan arkadaşlarını cep telefonu kameralarına "hatıra" kaydı yaptıkları görüldü. Sürücüleri şaşkına çeviren eylem sırasında Gaziosmanpaşa takımı aleyhine slogan atan grup trafiği çok ciddi şekilde aksattı. Bu sırada sık sık da havai fişek patlatıldı. Olayları izleyen polis gösterici grubu ikna etti ve karayolunun boşaltılmasını sağladı.

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