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Yaşam

E-5'te şüpheli paket alarmı

İstanbul'un Okmeydanı semtinde köprüye asılan bir paket nedeniyle E-5 trafiği durduruldu. Metrobüs seferleri de yapılamadı

22 Eylül 2013 23:11

 

İstanbul’un Okmeydanı semtinde köprüye asılan bir paket nedeniyle E-5 trafiği durduruldu. Metrobüs seferleri de yapılamadı. Pakette yapılan incelemenin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Okmeydanı semtinde bulunan Örnektepe Köprüsü'ne asılan bir pankart polisi harekete geçirdi.

Pankarta asılı şüpheli paket nedeniyle, E-5 karayolunda trafik Kadıköy ve Topkapı yönüne doğru çift yönlü olarak kapatıldı. Metrobüs seferleri de durduruldu.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, tedbirler aldı. Bomba imha ekipleri de paket üzerinde inceleme yaptı.

Pakette bomba olmadığının tespit edilmesi üzerine trafik yeniden açıldı.

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